Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8’e karşı 86 oyla kabul edilen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara’nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Aynı zamanda Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bütçenin, “Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları” kısmında Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor. Türkiye’nin

F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKAKIM DA KAPSAMDA

Türkiye’nin Rusya ortaklı projesi TürkAkım da yaptırım kapsamına alındı. Tasarıda, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması getiriliyor.

Türkiye’yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Ancak bu şarta bağlandı.

ABD Başkanı, Rum yönetiminin “para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını” ve “Rus askerî gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını” Kongrenin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak.

Temsilciler Meclisinde 48’e karşı 377 oy ile geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak. Trump, önceki gün yaptığı bir açıklama ile bütçe tasarısının istedikleri gibi şekillendiğini ve geçmesi durumunda hemen onay vereceğini ifade etmişti.

Yasa taslağına Ankara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin, aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır. Tehdit dilinin Türkiye’yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız” açıklamasını yaptı.