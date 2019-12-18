Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan merkezli Al Mayadeen TV, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin çatışması için bir çözüm olarak nitelendirdiği “Yüzyılın Anlaşması” belgesinin taslağını yayınladı. Belgelerde İsrail, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında kısa süre içinde üçlü bir anlaşma imzalanacağı öne sürüldü. Anlaşmaya göre, Batı Şeria ve Gazze Şeridinde ‘Yeni Filistin’ adı altında yeni bir devlet kurulacak. Yahudiler Arap evlerini satın alabilecek, Araplar ise Yahudilere ait evleri satın alamayacak. Anlaşmada, Kudüs ve kutsal yerlerin bugün olduğu gibi kalacağı iddia edildi. Al Mayadeen’e göre ABD, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleri projeyi onayladı. Yeni Filistin devletinin kurulması için ABD, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleri önümüzdeki beş yıl içinde 30 milyar dolar harcayacak.

Yeni Filistin Devleti’nde yalnızca polisin silah taşımasına izin verilecek, İsrail yeni kurulacak devleti dış tehditlere karşı koruyacak. Yeni Filistin Devleti de İsrail’e söz konusu koruma için ödeme yapacak. Hamas güçleri tamamen silahsızlandırılacak ancak üyelerine aylık maaş bağlanacak. Gazze Şeridi’nin kontrolünü elinde tutan Hamas’ın İsrail ile çatışmaya girmeyeceği de öne sürüldü. Aralık ayı başlarında ABD Temsilciler Meclisi, İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli bir çözüme olan desteğini onaylamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını belirterek, Golan Tepelerini İsrail’e ait bir bölge olarak tanımlamıştı.

Trump söz konusu anlaşmayı İsrail’in yeni başbakanı seçildikten sonra açıklayacağını söylemişti. İki defa seçim yapılmasına rağmen İsrail’de hükûmet kurulamamış ve 2 Mart 2020’de üçüncü seçime gidilmesine karar verilmişti. Resmî olarak açıklanmayan ‘Yüzyılın Anlaşması’ için Filistin lideri Mahmud Abbas daha önce ‘Yüzyılın Şamarı’ ifadesini kullanarak kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

İSRAİL, TÜRKİYE İLE MÜZAKEREYE HAZIR

İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz taşımak maksadıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara ile “müzakereye hazır olduklarını söyledikleri” iddia edildi. İsrail resmî yayın kuruluşu KAN’ın muhabiri Amichai Stein’in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer “Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız” mesajı verdi. Bununla birlikte söz konusu paylaşımda İsrail tarafının Türkiye üzerinden inşa edilmesi muhtemel bir doğalgaz boru hattını “Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve İtalya üzerinden inşa edilmesi planlanan boru hattına alternatif olarak görmediği” öne sürüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail resmî radyosunda önceki gün yayımlanan bir haberde de Türkiye’nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa’ya doğalgaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti. İsrail’in en büyük doğalgaz sahası Leviathan ve Tamar’da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı.