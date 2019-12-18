Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç üyeden oluşan mahkeme heyeti, bire karşı iki oyla, Müşerref’i idam cezasına çarptırdı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan ise “Hukukçuların da yer alacağı bir uzman heyetiyle konuyu ele alacağız. Konunun millî çıkarlarımıza etkisini değerlendirerek açıklama yapacağız” dedi. Sağlık problemleri sebebiyle 2016 yılından beri Dubai’de tedavi gören Müşerref’in durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Müşerref, 1999 yılında Benazir Butto’ya karşı kansız bir darbe gerçekleştirmişti.