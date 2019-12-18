Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berlin’deki Başbakanlık binasında kalifiye iş gücü açığı konusunda sendikalar, iş adamları, eyalet yönetimleri ve ilgili bakanlıkların yetkililerinin katıldığı bir zirve düzenleyen Merkel “Almanya’da çok sayıda şirket nitelikli işçi bulmada sıkıntı yaşıyor. Bunun çözülememesi durumunda bazı şirketler ülkeden ayrılabilir. Dünyada profesyonelleri sadece Almanya aramıyor. Bu alanda büyük rekabet var. Almanya, nitelikli elemanlar için diğer ülkelere kıyasla daha çekici şartlar sunmalı. AB dışı ülkelerden de nitelikli işçi almalıyız” diye konuştu.