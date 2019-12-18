Berlin’deki Başbakanlık binasında kalifiye iş gücü açığı konusunda sendikalar, iş adamları, eyalet yönetimleri ve ilgili bakanlıkların yetkililerinin katıldığı bir zirve düzenleyen Merkel “Almanya’da çok sayıda şirket nitelikli işçi bulmada sıkıntı yaşıyor. Bunun çözülememesi durumunda bazı şirketler ülkeden ayrılabilir. Dünyada profesyonelleri sadece Almanya aramıyor. Bu alanda büyük rekabet var. Almanya, nitelikli elemanlar için diğer ülkelere kıyasla daha çekici şartlar sunmalı. AB dışı ülkelerden de nitelikli işçi almalıyız” diye konuştu.
Merkel: Nitelikli işçi ihtiyacımız var
18.12.2019 - 05:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 05:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel “Almanya’nın nitelikli elemanlara ihtiyacı var” dedi.
Etiketler : merkel,angela merkel,
669422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/669422.aspx
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