Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerinden derlenen bilgilere göre dünya genelinde 2000’de 173 milyon olan göçmen sayısı, 2019’da 272 milyona ulaştı. Bu göçmenlerden 141 milyonu Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşıyor. 50,7 milyon göçmen bulunduran ABD, dünyada en çok göçmene ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında başı çekiyor. Hindistan, 17,5 milyon ile en çok göç veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. 2011’den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye ise 8,4 milyon ile en çok göç veren beşinci ülke konumunda. 272 milyon kişi, kendi ülkelerine geçen yıl yaklaşık 689 milyar dolar gönderdi. Yurt dışında yaşayan göçmen nüfustan 2018’de en çok gelir elde eden ülkeler ise Hindistan (78,6 milyar dolar), Çin (67,4 milyar dolar), Meksika (35,7 milyar dolar) ve Filipinler (34 milyar dolar) şeklinde sıralandı.