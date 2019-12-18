Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde yaşayan halkın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Suriyeliler, “Tüm Kürt halkına sesleniyorum, PKK/YPG bizi mağdur etti. Evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu” dediler.
Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür
18.12.2019 - 10:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşan Suriye vatandaşları, Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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