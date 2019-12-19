Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın azli, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 197 'hayır'a karşı 230 'evet'le kabul edildi. Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'da hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu. ABD Başkanı Trump görevi kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemekle suçlanıyordu. Azil maddelerinin kabul edilmesi için salt çoğunluk yani yüzde 51 oy oranı yetiyordu. Ancak Trump’ın görevden alınıp alınmamasına Senato karar verecek. Bu durumda ise Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için azil kararının çıkması beklenmiyor.

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