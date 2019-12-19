Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner Grup’un paralı askerlerin çatışmalara dâhil olmasına ABD yönetiminden uyarı geldi. Rus paralı askerlerin, darbeci General Halife Hafter saflarında çatışmalara katıldığını söyleyen ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland “Çatışmanın ortaya çıkardığı bölgesel gerilimi endişeyle izliyoruz. Rusya’nın dâhil olması sivil can kayıplarını artırdı” dedi. Norland, Libya’daki krize ilişkin askerî bir çözüm olsa bile bunun “yaşanacak sivil can kaybı ve diğer maliyetler göz önüne alındığında bedelinin çok büyük olacağını” dile getirdi. Bölge basınında çıkan haberlerde, Wagner Grup üyesi paralı asker sayısının giderek arttığı, bunun yanı sıra Sudan ve Afrika’dan da paralı askerlerin bulunduğu sıkça yer almıştı.

İTALYA DA DEVREDE

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Başkent Trablus’a giderek Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelen Di Maio, buradan Bingazi’ye geçerek darbeci General Halife Hafter ile görüştü. Gün boyu süren temaslarının ardından başkent Roma’ya dönüşünde açıklama yapan Di Maio, diplomatik çözüm için Türkiye, Rusya ve ABD’li mevkidaşları ile görüşeceğini söyledi.

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter’in, 4 Nisan’da başkent Trablus’u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne (UMH) karşı saldırı başlatması üzerine ülke şiddet sarmalına sürüklendi. Aradan geçen sekiz ayda hedefine ulaşamayan Hafter, 12 Aralık’ta da Trablus’a yönelik “Belirleyici Savaş” adıyla yeni saldırı başlattığını duyurmuştu.