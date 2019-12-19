Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fabrikaların bazılarının toplama kamplarının içinde yer aldığı belirtildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: Xinhe Endüstri Parkı’nda bulunan bir tekstil fiması, Xinhe semt kampından gelen 500 Uygur Türkü’nü çalıştırmaya başladı. Devlet ise bu fabrikaya polis ve özel eğitmenler yollayarak yarı askerî bir yönetim oluşturdu. ‘Bir firma, oradan kaçmak isteyenleri zorla tutmak amacının haricinde neden polise ihtiyaç duyar ki?’ Hâliyle geleneği, dini ve aile hayatını yıkmayı amaçlayan zorunlu işçilik, şu an Uygur toplumunun her köşesine yayılıyor. Fabrikada zorla çalıştırılanlar arasında eski iş adamları, entelektüeller ve bilim adamlarının olduğu belirtildi.