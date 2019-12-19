Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da, hapse girmek için bilerek bir bisiklet sürücüsüne çarpan, 62 yaşındaki arabada yaşayan evsiz bir adama ömür boyu hapis cezası verildi. Saldırganın önceden tanımadığı bisikletli, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Saksonya eyaletindeki bir bisiklet yolunda gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı.

CEZAEVİNDE SÜREKLİ BAKIM İSTEDİ

Oldenburg'da görülen davada, yargıçlar 62 yaşındaki evsiz adamın "bir ceza kurumundaki sürekli bakımı" istediğini söyledi ve zanlının motivasyonunun açgözlülük olduğuna hükmedildi. Saldırı sırasında, zanlının evi yoktu ve araç plakasının süresi de uzun süre önce doldu. Zanlı, bisiklet şeridinden gelen bisikletlerin üzerine sürüp, 48 yaşındaki kurbana çarptı.

PİŞMANLIK DUYARAK MAAŞINI ÇARPTIĞI KİŞİYE VERMEK İSTEDİ

Yargıçlar, zanlının açgözlülük motivasyonun ve planlayarak saldırmasının, cinayet girişimiyle yargılanmasını gerektirdiğini söyledi. Kurbanın hala saldırının psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşadığı vurgulandı. Mahkemede, zanlının pişmanlık duyduğu ve emekli maaşını kurbana verme kararı aldığı belirtildi.



BBC