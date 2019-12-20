Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da tartışmaya neden olan yeni 'Vatandaşlık Yasası'na karşı protesto yasağına rağmen gösteri düzenleyen binlerce kişi gözaltına alındı. Ülkenin güneyindeki Mangaluru kentinde iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkent Delhi'nin yanı sıra Uttar Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde de protestolar yasaklandı. Buna göre dört kişiden fazla gruplar halinde dolaşmak yasak.

Yeni yasaya göre, özellikle komşu ülkeler Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'daki dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuluyor.