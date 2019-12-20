Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta “Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmeti destek isterse Türkiye asker gönderebilir” sözlerinin ardından Libya’nın uluslararası geçerliliğe sahip Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) olağanüstü toplantı yaptı. UMH bakanları, komuta heyeti, bölge komutanlarının da katıldığı toplantıda, Türkiye’den askerî teknik ve niteliksel destek alınması görüşüldü. UMH hükûmeti Ankara’dan oy birliğiyle askeri teknik ve destek talebinde bulunmasını oy birliği ile kabul etti. Toplantıdan ayrıca ABD, İtalya ve İngiltere’den de askerî talepte bulunması kararı çıktı.

PUTİN: HEYET GELECEK

Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin, Libya’da yaşanan son gelişmeleri almak için Türkiye’den bir heyetin Moskova’ya geleceğini açıkladı. Büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında soruları cevaplandıran Putin’e “Batı basını, Rus güçlerinin Libya’da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusunun saflarında yer aldığını yazıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?” dedi. Putin “Hem başında Fayiz es Serrac’ın bulunduğu hükûmetle hem de Hafter ile temas içerisindeyiz. Rusya, Libya konusunda, Türkiye ve Avrupa ülkeleri dâhil olmak üzere partnerleriyle sürekli diyalog hâlinde. Libya’da hassas bir problem olduğunu biliyoruz. Karşı karşıya olan taraflarla çeşitli ülkelerin temasları bulunuyor. Bu söz konusu ilişkilerin seviyesinin de çeşitlilik gösterdiğinin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı. Libya’da yaşanan gelişmeleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ele aldıklarını ve almaya devam edeceklerini kaydeden Putin, yakın bir zamanda Türkiye’den temsilcileri kapsayan bir heyetin Moskova’ya geleceğini belirtti. Türk heyeti ile Libya’yı ele alınacağını belirten Rusya lideri şöyle devam etti: Umuyorum ki, Libya için kendi halkı tarafından kabul edilecek çözümler bulabiliriz.

LİBYA’DAN ONAY

Bu arada, Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askerî İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın aktif hâle getirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

ON ŞEHİRDEN SEFERBERLİK ÇAĞRISINA DESTEK GELDİ

Libya’nın başkenti Trablus’u darbeci General Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik başlatan şehirler her geçen gün artıyor. Zuvara ve Nalut’un da katılmasıyla Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin çağrısına destek veren şehirlerin sayısı ona yükseldi.