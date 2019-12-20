Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkel, projeden geri adım atma niyetleri olmadığını belirterek “Görüşmelerin yapılmasından başka bir seçenek görmüyorum” dedi. Sınır ötesi müeyyide uygulamasını onaylamadıklarını belirten Merkel, bu yaptırımların etkili olmadığını, Kuzey Akım 2 projesinin ilerleyişine bakılacağını söyledi. TürkAkım ve Kuzey Akım boru hatlarının Avrupa’yı Rus enerjisine bağımlı hâle getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunan ABD Senatosu, iki projeye müeyyideyi de kapsayan savunma bütçe tasarısını onaylamıştı.