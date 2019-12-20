Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azil maddelerinin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump’ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’ya gönderilecek. Başkan Trump “(Azil sürecinde Senato’daki yargılama) Korkmuyorum” dedi. Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato’nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor. Trump’ın azli için davanın, 53 Cumhuriyetçi, 47 De-mokrat ve iki de bağımsız vekilin bulunduğu senatodan, üçte iki (67) desteği alması gerekiyor. Trump, ABD’nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton’ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanan üçüncü başkan oldu. Azil maddelerine ilişkin oylama Başkan Trump’ın Michigan’daki mitingi ile aynı saatlere denk geldi. Oylamanın ardından konuşmasında bu konuya da değinen Trump “Ortada hiçbir suç yokken, hakkındaki azil maddeleri onaylanan ilk insanım. Korkmuyorum” dedi.

Öte yandan küresel araştırma şirketi Gallup’un son anketine göre, Trump’a olan destek azil sürecinin başlamasıyla altı puan arttı. Ankete katılanların yüzde 51’i Trump’ın azledilmesine karşı çıkarken, yüzde 46’ı ise azledilmesi gerektiğini düşünüyor.