Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.
UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyor
20.12.2019 - 18:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.
Etiketler : Uluslararası Ceza Mahkemesi,
669949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/669949.aspx
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