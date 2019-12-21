Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde yaptığı konuşmada, Fransız güçlerinin Mali'de bulunan Mopti bölgesinde 33 teröristi öldürdüğünü açıkladı. Fransız Ordusu komutanlığı, Moritanya sınırında bir gecede gerçekleştiği belirtilen operasyondaki ölü sayısını doğruladı.
Macron: "Fransız askerleri Mali'de 33 teröristi öldürdü"
21.12.2019 - 18:23 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlerinin Mali'de 33 teröristi öldürdüğünü duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Macron,
670172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/670172.aspx
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