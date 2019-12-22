Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adının açıklanmasını istemeyen ENKS’den bir üst düzey yetkili, ABD, Rusya ve Fransa ara buluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucu YPG/PKK ile uzlaşmaya vardıklarını söyledi. Yetkili, varılan anlaşma gereği, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde örgütün daha önce kapattığı ofislerinin yeniden açılarak, faaliyetlere başlayacaklarını kaydetti. Anlaşma gereği YPG/PKK’lı teröristlerin elinde tuttuğu ENKS’lilerin serbest kalacağını dile getiren yetkili, ENKS’ye bağlı Suriyeli Peşmergelerin de bölgeye girmesine izin verildiğini belirtti.

Yetkili, bu hususta danıştıkları Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden de (IKBY) olumlu cevap aldıklarını ifade ederek, ENKS’li yöneticilerin görüştükleri ABD’li yetkililerden Suriye hava sahasının kapatılması ve Türkiye’nin bölgeden çıkarılmasını istediklerini ileri sürdü. ENKS üst düzey yöneticisi Fuat Aliko ise YPG/PKK elebaşı Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldiklerini belirterek “YPG’den, bazı güven artırıcı adımlar atmasını istemiştik. Bunlar yerine getirilirse diyaloğa gireceğimizi söylemiştik. YPG bu talepleri dikkate alacağını bildirince biz de memnuniyetimizi ifade ettik” dedi.