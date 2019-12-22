Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın doğusundaki Gualan bölgesinde bir treyler yolcu otobüsüne çarptı. Treylerin devrildiği kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar, otobüsün Peten bölgesinden başkente gittiğini söyledi.
Guatemala'da otobüs kazası: 20 ölü, 12 yaralı
22.12.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Guatemala'da bir treylerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Guatemala,otobüs kazası,
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