Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın doğusundaki Gualan bölgesinde bir treyler yolcu otobüsüne çarptı. Treylerin devrildiği kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar, otobüsün Peten bölgesinden başkente gittiğini söyledi.