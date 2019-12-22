Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.



Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.