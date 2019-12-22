Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
El Bab'da bombalı saldırı: 3 yaralı
22.12.2019 - 15:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : El Bab,patlama,
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