Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 1'i kadın 6 sivil hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/PYD tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
23.12.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tel abyad,saldırı,
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