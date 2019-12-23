Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Resülayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, “Türk devletinden Allah razı olsun. Her şey yolunda" diyerek teşekkür ediyor.
Resülayn halkından Türkiye’ye teşekkür
23.12.2019 - 18:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Resülayn ilçesinde terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, Türk devletine teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resülayn,halk,teşekkür,
670603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/670603.aspx
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