Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Resülayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeliler, “Türk devletinden Allah razı olsun. Her şey yolunda" diyerek teşekkür ediyor.