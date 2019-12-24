Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklar, İsrail tarafından Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 10 milden 15 mile çıkarıldığını belirtti. İsrail ordusu, Gazze'den İsrail tarafına atılan bir roketi gerekçe göstererek 19 Aralık'ta Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 10 mile düşürmüştü. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi’ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor. Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.