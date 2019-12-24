Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejim güçleri, İdlib’in güneydoğusunda dün 11 köyü daha ele geçirdi. 20 Aralık’tan bu yana rejimin kontrolüne geçen köy sayısı 26’ya yükseldi. Yoğun bombardımana maruz kalan Maarratünnuman ilçesinden göç sürerken, siviller savaş uçaklarının kaçış güzergahlarını da hedef aldığını belirtiyor. Maarratünnuman’da hiçbir silahlı muhalifin bulunmadığını söyleyen siviller “Açlığa, varil bombalarına ve her türlü saldırıya katlandık ancak (rejime ait) ordunun ilçeye girmesine katlanamayız. Ordu (ilçeye girerse) sivilleri katleder” diyor. Öte yandan rejime destek veren İran destekli yabancı terörist gruplar da İdlib’e askerî takviye gönderdi. Ülkenin doğusundaki Deyrizor’da konuşlu güçlerden Kudüs Tugayı, İdlib’e kara operasyonu başlatan Esad rejimine destek amaçlı unsur gönderdi. Konvoyda, Kudüs Tugayından 250 silahlı unsurun yanı sıra, beş tank ve 30 adet 4x4 araç yer aldı. Saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği “Kaplan Güçleri” adlı “5. Lejyon” da destek veriyor.