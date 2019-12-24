Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Ekim 2018’de İstanbul’daki konsolosluk binasında vahşice öldürülen Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu. Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, davada yargılanan 11 sanıktan beş kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan üç kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini açıkladı. Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları sebebiyle yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.

DIŞİŞLERİ: BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy karar hakkında “Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Merhum Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel iş birlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir. Suudi makamlarından adli işbirliği beklentimizi tekrarlıyoruz değerlendirmesinde bulunuldu.