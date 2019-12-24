Almanya'da Onur Air'e ait Hurghada-Nürnberg seferini yapan A321 tipi yolcu uçağı, Nürnberg Havaalanı'na iniş sırasında pistten çıkarak yeşillik alanda durabildi. Uçakta bulunan 140 yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, yolcuların güvenli bir şekilde terminale ulaştırıldığı ifade edildi.
Almanya'da yolcu uçağı pistten çıktı
24.12.2019 - 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Nürnberg kentinde Onur Air'a ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak yeşillik alanda durabildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Onur Air,pist,uçak,
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