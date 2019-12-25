Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dört günde 35 yerleşim yeri rejim güçlerinin eline geçerken sivillerin kaçışı da devam ediyor. İki günde on bin sivilin daha Türkiye sınırındaki bölgelere göç etmesiyle kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Havaların soğumaya başlaması ile sivillerin ihtiyacının karşılanması için çalışmalar hızlandırıldı. Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş köyünde çadır kurmaya başladı; gıda yardım paketi de dağıttı. Reyhanlı’daki lojistik merkez ile Suriye’deki fırınlarda üretilen sıcak ekmekler göç yolundaki ailelere ulaştırıldı. Birleşmiş Milletler de 42 tır insani yardım gönderdiğini duyurdu. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan tırlardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yapılan saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü.