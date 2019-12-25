Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin birlikten çıkması ve bazı AB liderlerinin genişlemeye karşı açıklamalarını hatırlatan Aliyev “Kardeş Türkiye örneğine bakalım. Türkiye’nin AB ile imzaladığı anlaşmanın üzerinden yıllar geçti. Fakat sonraki adımlar sonuç verdi mi? Tabii ki hayır. Bu da büyük adaletsizliktir. Bazı eski Sovyet ülkeleri AB’ye girdi. Onlar Türkiye’den daha mi gelişmiş ülkeler? Hayır. Peki, onları neden kabul ettiler? Cevabı belli: Çünkü Türkiye Müslüman ülkesidir. Daha önce bazı bahaneler getiriyorlardı, şimdi ise bunu açıkça söylüyorlar. Bu durumda Azerbaycan’ı da kabul etmezler. Diyelim ki yarın bize dediler ki ‘gelin üye olun.’ Bu bize gerekli mi. Kesinlikle hayır” diye konuştu.