Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basındaki haberlere göre, dün akşam saatlerinde Namissiguian askeri üssündeki askeri müfreze Hallale köyü civarında devriye gezdiği sırada teröristler tarafından pusuya düşürüldü.

11 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynakları teröristlerin açtığı ateş sonucu 11 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti. Aynı vilayetteki Arbinda kentinde teröristlerce yerleşim yeri ve askeri kampa düzenlenen silahlı saldırıda 35 sivil, 7 asker hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri de 85 teröristi etkisiz hale getirmişti. Saldırının ardından ülke genelinde 48 saatlik ulusal yas ilan edilmişti.

OHAL SÜRÜYOR

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.