Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin son yıllarda Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere birçok bölgede kapanan askeri üstleri olmasına rağmen hali hazırda dünya genelinde kimi küçük radar üsler, kimi de bir şehir büyüklüğünde olmak üzere 800 civarında üssü bulunuyor. Bu üstlerin sürdürülebilmesinin maliyeti ise 200 milyar doların üzerinde. ABD üslerinin 2018 mali yılındaki değeri ise ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 749 milyar dolar.

Orta Doğu’da 60-70 bin asker

ABD üsleri düşman gözetleme noktalarından deniz kuvvetleri ikmal noktalarına, eğitim üslerinden radar üslerine kadar farklı Savunma Bakanlığına bağlı tüm ABD Askeri yapılanmaları içeriyor. Bu üslerde bulunan askeri personel sayısı ise 60-70 bini Orta Doğu’da olmak üzere 180 bin civarında. Bu rakamlar özellikle başka ülkelerde sabit üssü bulunan ülkelerin toplamda 17 ülke olduğu ve toplamda 70 civarında ülke bulunduğu göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor.

ABD üslerini terk etmiyor

ABD üslerinin sayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi olarak ise ABD’nin bir ülkede kurduğu üssü nadiren terk etmesi gözüküyor. Buna bir örnek olarak ABD’nin Almanya’daki üssü Ramstein gösterilebilir. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında kurmuş olduğu bu üs halen ABD Hava Kuvvetleri üssü olarak hizmet ediyor ve 53 bin personel ile ABD’nin ABD toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor.

ABD’nin Almanya’da 87 üssü var

ABD’nin Ramstein dışında Almanya’da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya aynı zamanda ABD dışında en çok ABD üssü barındıran ülke olma özelliğini de taşıyor. Almanya’yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor.



En çok ABD üssü olan ülkeler sırasında ise Türkiye 9 askeri yapılanma ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye’de bulunan en büyük ve bilinen askeri yapılanma ise İncirlik Hava Üssü. 1950’lerde Türkiye’nin NATO üyeliğinden sonra kurulan üs içerisinde ABD Hava Kuvvetlerine ait birlikler görev yapıyor ve yaklaşık 2 bin 500 personel görev yapıyor.

Kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon dolar

ABD’nin dünya çevresine yayılan devasa üsleri noktasında, Japonya’da Okinawa’da 2018 yılında 70 bin kişiyle, Almanya Ramstein Üssü önünde binlerce kişi ile gerçekleştirilen eylemlerle sık sık protesto ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, var olan üslerin kapasitesi ihtiyacın yüzde 21 fazlası iken bu üslerde bulunan altyapının yüzde 30’u yine Pentagon verilerine göre zayıf veya çöküyor. ABD’nin sadece kullanılmayan üslerinin maliyeti yıllık 500 milyon doları geçiyor.

Dünya çevresinde büyüklükleri ile öne çıkan diğer büyük sabit üsler ise şöyle:

Afganistan

Bagram Air Base

Camp Dwyer

Camp Leatherneck

FOB Delaram

Kandahar Int. Airport

Shindand Airbase

Bahreyn

NRCC Bahrain

NSA Bahrain

Belçika

USAG Benelux

USAG Brussels

Bulgaristan

Aitos Logistics Center

Bezmer Air Base

Graf Ignatievo Air Base

Novo Selo Range

Küba

Guantanamo Bay

Cibuti

Camp Lemonnier

Almanya

Campbell Barracks

Landstuhl Medical Center

NATO Base Geilenkirchen

Panzer Kaserne

Patrick Henry Village

Ramstein AB

Spangdahlem Air Base

USAG Ansbach

USAG Bamberg

USAG Baumholder

USAG Darmstadt

USAG Garmisch

USAG Grafenwoehr

USAG Heidelberg

USAG Hessen

USAG Hohenfels

USAG Kaiserslautern

USAG Mannheim

USAG Schweinfurt

USAG Stuttgart

USAG Wiesbaden

Yunanistan

NSA Souda Bay

Grönland

Thule Air Base

Guam

Andersen AFB

Naval Base Guam

Naval Forces Marianas

Irak

Camp Baharia

Camp Banzai

Camp Bucca

Camp Fallujah

Camp Taji

Camp Victory

COP Shocker

FOB Abu Ghraib

FOB Grizzly

FOB Sykes

Joint Base Balad

Victory Base Complex

İtalya

Aviano AB

Camp Darby

Caserma Ederle

NAS Sigonella

NSA Gaeta

NSA La Maddalena

NSA Naples

Japonya

Camp Courtney

Camp Foster

Camp Fuji

Camp Gonsalves

Camp Hansen

Camp Kinser

Camp Lester

Camp McTureous

Camp S.D. Butler

Camp Schwab

Camp Zama

Fleet Activities Okinawa

Fleet Activities Sasebo

Fleet Activities Yokosuka

Fort Buckner

Kadena Air Base

MCAS Futenma

MCAS Iwakuni

Misawa Air Base

Naval Air Facility Atsugi

Torii Station

Yokota Air Base

Yontan Airfield

Kosova

Camp Bondsteel

Kuveyt

Ali Al Salem Airbase

Camp Arifjan

Camp Buehring

Camp Doha

Camp New York

Camp Patriot

Camp Spearhead

Camp Virginia

Kırgızistan

Transit Center at Manas

Hollanda

Joint Force Command

USAG Schinnen

Peru

Naval Medical Research Unit Six

Portekiz

Lajes Field

Porto Riko

Fort Buchanan

Katar

Al Udeid Air Base

Suudi Arabistan

Eskan Village Air Base

King Abdul Aziz Air Base

King Fahd Air Base

King Khalid Air Base

Riyadh Air Base

Singapur

COMLOG WESTPAC

Güney Kore

Camp Carroll

Camp Casey

Camp Castle

Camp Eagle

Camp Hovey

Camp Humphreys

Camp Market

Camp Red Cloud

Camp Stanley

Fleet Activities Chinhae

K-16 Air Base

Kunsan Air Base

Osan Air Base

USAG Daegu

USAG Yongsan

İspanya

Morn Air Base

Naval Station Rota

Türkiye

Incirlik Air Base

Izmir Air Base

Birleşik Krallık

RAF Alconbury

RAF Croughton

RAF Fairford

RAF Lakenheath

RAF Menwith Hill

RAF Mildenhall