Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderme tezkeresini Meclis’in gündemine getireceklerini söylemesinin ardından, Libya’nın yasal meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nden (UMH) açıklama geldi. Erdoğan’ın sürpriz Tunus ziyaretinin ardından bu ülkeye giden UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, basın toplantısı düzenledi. Darbeci general Halife Hafter’in ülkesinde Birleşik Arap Emîrliklerine askerî üs verdiğini belirten Bakan Başağa, Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup yabancı savaşçılar, Cancavid milisleri ve Çadlı isyancıların cephede beraber savaştığını söyledi. Başağa, “Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter’in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye’den resmî olarak askerî destek bekliyoruz” diye konuştu. Libya’nın “uluslararası tanınırlığa sahip meşru bir hükûmetinin bulunduğunu, uluslararası toplum nezdinde de tek temsilcisinin bu hükûmet olduğunu vurgulayan Başağa “Türkiye, Tunus ve Cezayir’le iş birliği içinde halkımıza, güvenliğimize ve istikrarımıza hizmet eden bir ittifak içinde olacağız” ifadesini kullandı. Başağa, BM himayesinde gerçekleşecek ve tüm Libyalıları kapsayacak bir girişimi de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

RUSYA RAHATSIZ

Erdoğan’ın sözlerinin ardından bir açıklama da Rusya’dan geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderme planları hakkındaki görüşleri soruldu. Peskov “Üçüncü ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz, ancak üçüncü ülkelerin meseleye doğrudan çözüm bulma ve çatışmanın taraflarına çözüm konusunda yardımcı olma girişimleri her zaman memnuniyetle karşılanır” dedi. Peskov’a, Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki günlerde telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı soruldu. Şu an için planlanan görüşme olmadığını ancak gerekli görülmesi hâlinde iki liderin konuşabileceğini belirten Peskov “Putin ve Erdoğan sürekli iletişim hâlinde ve telefon görüşmeleri sayılı saatler içinde organize edilebilir, bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.