Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban ‘’Bunu ilk defa söylüyorum, Suriye, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmalarını başlattı’’ dedi. Petrolü talan ettiğinden dolayı ABD’ye karşı uluslararası bir dava açmayı değerlendiklerini söyleyen Şaban “ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de petrol için asker bırakma kararı aldı. Trump petrolümüzü çalmaktan söz ediyor. Böyle bir şeye hakkı yok. Petrol bizim petrolümüz” dedi. Geçen hafta al-Watan gazetesi, ciddi bir petrol açığı bulunan Suriye’nin önümüzdeki dönemde toplu taşıma ve taksileri benzinden doğal gaza geçirmeyi planladıklarını yazmıştı. Suriyeli yetkililer, ülkenin merkezine yakın bölgelerde yeterli doğal gaz kaynağı olduğunu ve ülkenin gelecekte Akdeniz kıyısında daha fazla üretim yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Suriye günde yaklaşık 24 bin varil petrol üretirken 100.000 varil petrol tüketiyor.