Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, İdlib’in Marratinnuman ilçesinin güneyindeki Dar es Selam, Amdudiye, Sıhyan, Babolin, Salihiyye, Keferbasin ve Tekane köyleri ile sivillerin tahliye yolu üzerindeki Hiş Köprüsü geri alındı. Böylece rejim güçlerinin ele geçirdiği yerlerin sayısı 40’tan 33’e düştü. Esad rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği “Kaplan Güçleri” adlı “5. Lejyon” da destek veriyor.

BM’DEN 43 TIRLIK YARDIM

Birleşmiş Milletler (BM) İdlib’e 43 tır insani yardım gönderdi. BM’nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da İdlib’e yardım gönderdi. AFAD Twitter hesabından, İdlib’de rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin yaşadığı zor şartlara ilişkin video paylaştı. Görüntülerde AFAD personelince çadır kurulması, battaniye ve gıda kolisinin dağıtılması yer alıyor.

TRUMP: KATLİAMI TÜRKİYE DURDURUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beşar Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu. Trump resmi Twitter hesabı üzerinden “Rusya, Suriye ve İran, İdlib’de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor” diye tweet attı.