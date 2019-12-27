Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemek teslimat şirketi DoorDash'da şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür, Perşembe sabah saatlerinde girdiği Virginia eyaleti Manassas bölgesindeki Denny’s restoranında iki soyguncu tarafından saldırıya uğradı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Virginia polisi, silahlı ve maskeli soyguncuların söz konusu restorana girdiğini ve içerdeki 23 kişinin cüzdan ve telefonlarını aldığını belirtti.

Soygun esnasında siparişi almak için içeri giren Özgür'ün kapıyı tuttuğu ancak soyguncuların Özgür'ün kafasına sopa ile vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş ettiği bildirildi.

İçerideki bir kişiyi daha ateş ederek yaralayan soyguncuların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, eyalet polisi failleri arama çalışması başlattı. Polis, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

16 ve 10 yaşlarında iki çocuk babası olan Özgür'ün, geçimini sağlamak için iki işte çalıştığı ve yemek teslimatını ek iş olarak yaptığı belirtildi.

Yardım kampanyası başlatıldı

Olaya dair yazılı bir açıklama yayımlayan DoorDash yönetimi ise, Özgür'ün ölümünden dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, "Acılı aileye ulaşıp, geçirdikleri bu zor zamanlarda her türlü destek için yanlarında olduğumuzu belirttik. Bu korkunç olayın aydınlatılması için emniyet görevlileri ile irtibat içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, Özgür'ün cenaze masrafları için GoFundMe adlı bağış toplama sitesi üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.