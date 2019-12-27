Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Hayom gazetesinin haberine göre Savunma Bakanı Naftali Bennett, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerinden sorumlu İsrail Sivil İdaresinin bu yetkiyi Adalet Bakanlığına devretmesi yönünde karar aldı.

Haberde, Bennett'in söz konusu adımının, Batı Şeria'daki C bölgesinde İsrail hakimiyetini pekiştirme amacına hizmet ettiği ifade edildi.

Bennett'in ayrıca, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerindeki mevcut işleyişin değiştirilerek Yeşil Hat'taki işleyişe benzer olmasını sağlayacak hukuki mekanizmanın araştırılması talimatı verdi.

Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimciler, arazi tescil işlemlerini İsrail Sivil İdaresinde yapıyor. Bu bürokratik işlemler bazen bir kaç yıl sürebiliyordu. Bennet'in talimatıyla İsrail Genelkurmay Başkanlığı ve askeri bir kurum olan Sivil İdarenin çalışmalarında büyük değişiklik olacak ve Yahudi yerleşimciler, arazi tescil işlemlerini Adalet Bakanlığına bağlı Tapu Dairesinde yapacak.

Filistin'den karara tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Bennett'in verdiği talimatın doğuracağı sonuçlara ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bennett'in kararının, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı bir büyüklenme, uluslararası kararların kasıtlı olarak çiğnenmesi ve küresel sistemin hafife alınması anlamına geldiği kaydedildi.

"Bu karar, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kurumların güvenilirliğinin ve uluslararası kararları uygulama gücünün test edilmesi anlamına geliyor." ifadesine yer verilen açıklamada, UCM'nin, Bennett'in ismini de Filistinlilere karşı suç işleyen İsrailli yetkililer listesine dahil etmesi gerektiği vurgulandı.

"Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı yönünde atılmış bir adım"

Ürdün'de yaşayan Filistinli gazeteci Davud Kuttab konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bennett'in bu adımının, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.