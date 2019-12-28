Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Rusya ve Esad rejiminin İdlib’e yönelik hava saldırıları, Türkiye’nin tepkileri üzerine durdu. Havadan ve karadan yapılan saldırılar sebebiyle evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına gelmek zorunla kalanları, barınma ve kış çilesi bekliyor. İdlib’de hâlihazırda kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması sebebiyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşındaki Kerame köyü yakınlarındaki kamplar bölgesinde çadırlarda yaşayan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, soğuklar ve yağışlarla mücadele ediyor. Yeni göçlerin devam ettiği kamplardaki çadırlar, bölgede etkili olan şiddetli yağış sebebiyle su altında kaldı.

Saldırılar sonucu evini terk etmek mecburiyetinde kalarak Kerame köyüne gelen Muhammed Jellul, Rusya ve Esad rejiminin düzenlediği barbarca saldırılar sonucu İdlib’in güney kırsalından göç etmek zorunda kaldıklarını söyleyerek “Maarratünnuman ilçesi ve kırsalındaki yerleşimlerde yaşayan halk, Suriye-Türkiye sınır hattında geldi. Şu an çadırlara ihtiyacımız var. Çadır varsa soba yok. Soba varsa yakacak odun veya yakıt bulunmuyor. Sınır hattına sığınanlara çadır ve ısınacak malzemeler lazım” dedi. Göç etmek zorunda kalan bir diğer sivil Murhaf Jeddu ise “Bu bölgede yaklaşık 50 çadır kent vardı. Esad ve Rusya’nın saldırılarında yerinden edilenlerle birlikte çadırlar doldu, sayılar çok arttı” diye konuştu.

NE YAPACAKLARINI BİLEMİYORLAR

Sınıra hattına yakın bölgeye göç edenlerin barınma merkezlerine ve çadırlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Jeddu “İnsanlar nereye gideceğini bilmiyor. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının çabaları yetersiz kalıyor. STK’larla olacak bir iş değil. Bir an önce devletler müdahale etmeli ve saldırılar nihai bir şeklide durdurulmalı.” dedi.

TÜRKİYE UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Aralık’ta Kabine toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, İdlib’de rejim ihlallerinin arttığını ve Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdiklerini söylemişti.

Kalın “Yirmi dört saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rusya’dan ateşkes yapılmasını istedik. Aksi hâlde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak hem Türkiye’ye dönük göç dalgası olacak” ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından İdlib’e hava saldırıları önceki gün durmuştu.