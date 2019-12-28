Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Deniz Emniyet Kemeri” adı verilen ve 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgedeki tatbikat dört gün sürecek. İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikatın sözcüsü Gulam Rıza Tehani, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinde olduğunu söyledi. İran, devrimden sonra ilk defa Rusya ve Çin’le bu düzeyde ortak tatbikat düzenlediğine dikkati çeken Gulam Rıza Tehani “Bu tatbikat, üç ülke arasındaki ilişkilerin manidar düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu süreç gelecek yıllarda da devam edecek” dedi. Tatbikatın, İran ile ABD ve bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimin merkezindeki Aden ve Basra Körfezlerini birbirine bağlayan Umman Denizi’nde düzenlenmesi dikkati çekiyor.