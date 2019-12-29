Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Harris bölgesinde şarkı klibi çeken kişilere otomobilden ateş açıldı. Houston Şerifi Ed Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında en az 7 kişinin yerde yattığını ve hepsinde kurşun yaraları olduğunu belirtti. Gonzalez, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 6 yaralının çevredeki hastanelere nakledildiğini kaydetti. Harris Bölge Polis Şefi Captain J. Shannon da kurbanların boş otoparkta şarkı klibi çekerken kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille gelip ateş açtıklarını bildirdi.