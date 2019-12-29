Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbeci generalin saldırılarına karşı sivil devletin korunması talebinde bulunan göstericiler, sık sık Hafter’in temsil ettiği askerî yönetim karşıtı sloganlar attı. Trablus’taki göstericilerde, üstünde “elinizi üzerimizde çekin” yazısı bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın posterleri dikkati çekti. Misrata’daki gösterilerde ise “şehitlerin başkenti Misrata boyun eğmeyecek”, “Libya-Türkiye iş birliğine evet”, “Türk halkına teşekkürler” ve “şehit veririz ama askeri yönetim istemeyiz” yazılı pankartlar taşındı.

Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri başkent Trablus’ta havaalanı yolunu ele geçirdi ve darbeci Hafter milislerinden 10’unu esir aldı. UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, Hallatat ve havaalanı yolunda ikisi Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlı araç ve 1’i tank olmak üzere 8 aracın kullanılamaz hale getirildiğini, 6 milisin esir alındığını, 9’unun ise öldürüldüğünü aktardı. Diğer yandan Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus’taki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.