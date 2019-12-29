Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali’nin başkenti Mogadişu terör örgütü eş-Şebab’ın saldırısıyla sarsıldı. Saldırı, başkentteki gümrük merkezi yakınlarında bulunan kontrol noktasında gerçekleştirildi. Bomba yüklü kamyon, bir okul servisinin yanından geçtiği sırada infilak ettirildi. Ölü sayısı 20 olarak açıklanırken yaralıların çoğu Mogadişu’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Her geçen saat ölü sayısı artarak 90’a ulaştı. Resmi açıklamaya göre ölenlerden 17’si polis.

Saldırıda iki Türk vatandaşının öldüğünü açıklayan Mogadişu Büyükelçimiz Mehmet Yılmaz, “Türkiye’deki ve Somali’deki ilgili makamlarla yakın irtibat halindeyiz. Somali yaralılar için Türkiye’den uçak ambulans talebinde bulundu’ dedi. Hayatını kaybedenlerden birinin Denizlili dozer operatörü Mehmet Kaplan olduğu açıklanırken, diğer Türk vatandaşının kimliği öğrenilemedi.

TİKA İÇİN ÇALIŞIYORLARDI

TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, “Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarımız bir inşaat şirketinde çalışıyordu. Firma, patlamanın olduğu bölgede, Katar’ın finanse ettiği Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenmişti” dedi. Olayın firmaya yönelik yapılan beşinci saldırı olduğunu aktaran Yılmaz, “Dört ay önce de aynı firmanın aracına saldırı olmuş iki Türk personel yaralanmıştı” dedi.

ÖĞRENCİ VE YETİMLER

Yılmaz “Patlamanın olduğu lokasyon dikkate alındığında Mogadişu’nun ana lojistik noktası olması ve bölgede çok fazla sayıda üniversite, okul, yetimhane bulunması ölü sayısını artırdı. Ölenlerin büyük kısmı öğrencilerden ve meyve sebze satmaya gelen bölge halkından” diye konuştu.

TÜRKİYE SAĞLIK EKİBİNİ GÖNDERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’de meydana gelen saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailesine başsağlığı diledi. Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Somali’deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu’ya gönderiyoruz” dedi.

TÜRKİYE KINADI

Hain saldırıya Türkiye’den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mogadişu’da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Milletimize ve Somali halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda yaralanan Somali vatandaşlarını tedavi için Türkiye’ye getirmek üzere bir askeri kargo uçağımız Mogadişu’ya gitmiştir. Türkiye, Somali’de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecek, kardeş Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir” denildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınayarak Somali’ye destek mesajları verdiler.