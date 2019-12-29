Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentindeki askeri mezuniyet töreni sırasında saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini ifade etti.
Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 7 ölü
29.12.2019 - 12:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'de bir askeri mezuniyet töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : yemen,mezuniyet,tören,
671754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/671754.aspx
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