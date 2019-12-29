Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın aralık ayı ortasından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği İdlib'de yaşayan sivillerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışı sürüyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan Suriyeliler, ağır kış şartları altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya ve Esad rejiminin hava saldırılarının, Türkiye'nin tepkileri üzerine önceki gün durmasının ardından yerlerinden edilen ve sığınacak çadırı bile olmayan binlerce kişi barınacak bir yer arıyor.

İdlib'de halihazırda kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içinde bir milyonu aştı.