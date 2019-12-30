Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Kefr el-Zayat bölgesinde bir yolcu treninin vagonu alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Elektrik devrelerindeki bir sorundan çıkan yangında vagon kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, hattaki tüm seferlerin askıya alındığını ve olayda yaralanan olmadığını açıkladı.