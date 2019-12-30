Mısır'ın Garbiya iline bağlı Kefr el-Zayat bölgesinde bir yolcu treninin vagonu alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Elektrik devrelerindeki bir sorundan çıkan yangında vagon kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, hattaki tüm seferlerin askıya alındığını ve olayda yaralanan olmadığını açıkladı.
Mısır'da yolcu treninde yangın
30.12.2019 - 18:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'da yolcu treni vagonunda yangın çıktı. Yangın sonucu vagon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mısır,
672048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/672048.aspx
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