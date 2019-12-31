Yeni Zelanda, 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu. Güney Yarım Küre’de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişekli kutlamalarla yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Dakikalarca süren havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.
2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu
31.12.2019 - 16:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Zelanda, renkli gösterilerle 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri. Dünya'nın en doğusunda bulunan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda, yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Zelanda,
672218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/672218.aspx
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