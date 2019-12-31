Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda, 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu. Güney Yarım Küre’de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişekli kutlamalarla yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Dakikalarca süren havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.