Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, Irak ve Suriye’deki Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Hizbullah Tugayları’na (Ketaib Hizbullah) gerçekleştirdiği saldırı bölgede tansiyonu yeniden artırdı. 28 milisin ölümüne, 48’inin de yaralanmasına yol açan saldırı Irak’ta büyük öfkeye sebep oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Şii milis gücü taraftarları başkent Bağdat’ta hükûmet binalarının da bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanmaya başladı. Hizbullah Tugayları milislerinin elçilik çevresindeki Irak askerlerini uzaklaştırmasının ardından ellerinde Haşdi Şabi ve Irak Hizbullah bayrakları olan eylemcilerin sayısı her geçen saat arttı.

ABD’li diplomatlar binayı terk ederken göstericiler elçilik binasının duvarına “halk tarafından kapatıldı” diye yazdı. Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali’nin de elçilik binası önüne gelmesinin ardından, göstericiler ABD aleyhine slogan atarak elçiliğin duvarını ateşe verdi. Daha sonra kapıyı kırarak elçilik bahçesine giren eylemcilere, içeride bulunan güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin protestocuları uzaklaştırmak için gaz bombası kullanılması sebebiyle 32 kişi yaralandı. Göstericilerin elçilik binasını basmasının ardından İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sosyal medyada Yasiri’nin elçilik önündeki fotoğrafları paylaşıldı. ABD Büyükelçinin izinli olduğu için ülkesinde bulunduğu öğrenildi.

Trump'tan İran'a açık tehdit ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." uyarısı yaptı.

KUŞATMA TEHDİDİ

Öte yandan Haşdi Şabi’ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Ebu’l Ala el-Velayi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini “şer elçiliğine” benzeterek, “ABD’nin Irak’taki bütün askeri üs ve karargâhlarını da yakında kuşatacağız” tehdidinde bulundu. ABD’nin yanı sıra “onun uzantısı ülkelerin” de hedeflerinde olduğunu kaydeden Komutan Velayi, söz konusu ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emîrlikleri şeklinde sıraladı.

Trump: Suçlu İran

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak’taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak’ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik” ifadelerini kullandı.