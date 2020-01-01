Esad rejimi, İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı. İdlib'te sivil savunma yetkilileri, füze saldırısında ölü sayısının 9'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 olduğunu açıkladı. Ölüler arasında 4 çocuk 2 kadının olduğu kaydedildi.