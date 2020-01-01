Esad rejimi, İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı. İdlib'te sivil savunma yetkilileri, füze saldırısında ölü sayısının 9'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 olduğunu açıkladı. Ölüler arasında 4 çocuk 2 kadının olduğu kaydedildi.
İdlib'de ölü sayısı 9'a yükseldi
01.01.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejiminin İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesindeki bir okula düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,ölü sayısı,yükseldi,
672416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/672416.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER