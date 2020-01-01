Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi, İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı. İdlib'te sivil savunma yetkilileri, füze saldırısında ölü sayısının 9'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 olduğunu açıkladı. Ölüler arasında 4 çocuk 2 kadının olduğu kaydedildi.