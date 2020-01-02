Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Seçim Komisyonu (CNE) Başkanı Jose Pedro Sambu, yaptığı açıklamada, 29 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MADEM) partisinin adayı Embalo'nun oyların yüzde 53,55'ini, iktidardaki Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) lideri ve adayı Domingos Simoes Pereira'nın ise yüzde 46,45'ini aldığını duyurdu.

Embalo, ülkeyi gelecek 5 yıl içinde yönetecek isim oldu.

"Uzlaşıya odaklanacağım"

Embalo, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Senegal televizyon kanalı TFM'ye verdiği röportajda, yönetimi süresince uzlaşıya odaklanacağını söyledi.

"Gine Bissau'da cumhurbaşkanı, yürütmenin başı değil, milli birliğin bir simgesi. Küçük sorunları unutacağız." diyen Embalo, ulusal meclisin çalışmasını engellemeyeceğini kaydetti.

Embalo, Gine Bissau'un bağımsızlığını kazanmasından bu yana istikrarsızlık kaynağı olarak görülen ordunun dikkatli hareket etmesi gerektiğine değinerek, "Ordu, polis gibi cumhuriyetçi olacak." ifadesini kullandı.

Bölgedeki diğer ülkelerle barış içinde yaşamak gerektiğine vurgu yapan Embalo, "Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde seçilmemem için elinden geleni yaptı. Beni sevmediği için ondan nefret edemem ancak Gine Bissau halkı beni seçti, artık aramızdaki çatışmalar sona ermeli." diye konuştu.

Embalo, ilk turda yarışan isimlerden mevcut Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz ile Nuno Nabiam'ın ikinci turda desteğini almıştı.

Ömer Sissoco Embalo kimdir?

Asıl adı Ömer el-Muhtar Sissoco Embalo olan ve Mevcut Cumhurbaşkanı Vaz'ın döneminde başbakanlık yapan 8 isimden biri olan yeni cumhurbaşkanı Eylül 1972'de Gine Bissau'da doğdu.

Embalo, uluslararası ilişkiler alanında lisans eğitimini Portekiz'in başkenti Lizbon'da, İspanya’nın başkenti Madrid'de de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Swahili, Portekizce, İspanyolca, Fransızcanın yanı sıra akıcı şekilde Arapça konuşabilen 47 yaşındaki Embalo, Vaz tarafından Kasım 2016'da başbakan olarak atandıktan sonra o dönemdeki partisi PAIGC'den ihraç edildi.

Vaz, Embalo'yu Ocak 2018'de görevden aldı.

Embalo, 2018'de PAIGC'den ayrılan 14 isimle MADEM partisini kurdu.

MADEM, Mart 2019'daki genel seçimlerde meclisteki 102 sandalyeden 27'sini elde ederek, ana muhalefet partisi oldu.