Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Steinitz, böylece ülkesinin ilk defa enerji ihracatçısı konumuna geldiğini belirtti. Ürdün hükûmeti, Eylül 2016’da onbeş yıl süreyle İsrail’den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ülkede protestolara sebep olmasına rağmen Ürdün yönetimi 2018’de boru hattı döşemeye başlamıştı. Amerikan Noble Enerji de önceki gün Leviathan sahasından doğal gaz çıkardıklarını açıkmamıştı. Noble’nin çıkardığı doğal gaz denizin altına inşa edilen 120 kilometre uzunluğundaki iki ayrı boru hattı üzerinden İsrail’e ulaşacak. Bu gaz ise bir hafta ya da on gün içerisinde Mısır’a ihraç edilecek. İsrail’in Akdeniz’deki en büyük doğalgaz sahası olan Leviathan ve Tamar’da yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. İki tesisin işletmesini üstlenen İsrail’in Delek Şirketi, Mısır’ın Dolphinus Şirketi ile 2018 yılında anlaşma yapmıştı. Buna göre, İsrail on sene boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı Mısır’a ihraç edecek.