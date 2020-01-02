Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü toplantı çağrısının yapıldığı aynı gün çağrıya hemen cevap verilmiş olmasının kendisini şaşırttığını belirten Şemahi, Libya devletinin Trablus’a saldırı düzenlendiğinde yaptığı çağrının dikkate alınmadığını ve Libya’nın çağrısı konusunda Genel Sekreterin herhangi bir girişimde dahi bulunmadığını ifade etti.



GENEL SEKRETER LİBYA’YA GELMEDİ BİLE

Talep etmelerine rağmen geçen yıl zarfında Arap Birliği Genel Sekreterinin Libya’yı ziyaret etmediğini hatırlatan Libya Daimi Temsilcisi Şemahi, “Arap Birliği Trablus’a dokuz aydır düzenlenen saldırılar karşısında derin bir uykuya daldı. Şehrin kenar mahalleleri, hastaneler, ambulanslar ve çaresizlerin toplandıkları barınaklar dahi bombalandı. Yüzlerce ve binlerce insan evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı” değerlendirmesinde bulundu. Şemahi “Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görüntülenen ve tescil edilen saldırgan Rus Wagner ve Sudanlı Cancavid paralı askerleri getirildiği zaman yaptığımız uyarılar karşısında Arap Birliği neredeydi? Trablus’a saldırı düzenlendiğinde BM’nin raporlarında saldırganları destekleyen ülkelerin isimleri kamuoyuna deklare edildiği zaman Arap Birliği neredeydi?” diye konuştu.