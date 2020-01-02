Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü. Helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming hayatını kaybetti.
Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü!
02.01.2020 - 09:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : taycan,askeri helikopter,genelkurmay başkanı,
672522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/672522.aspx
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