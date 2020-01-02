Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Hollandalı havacılık danışmanlık şirketi "To70" tarafından yürütülen çalışmada, 2018'de meydana gelen uçak kazalarında 534 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılında bu sayının 257'ye gerilediği belirtildi.

Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla azaldığına işaret edilen çalışmada, 2019'da aralarında büyük ticari uçakların da olduğu 86, 2018'de ise 160 uçak kazası meydana geldiği kaydedildi.

Her 5,58 milyon uçuştan 1'inde ölümcül kaza yaşandı

Dünya genelinde yolcu uçaklarının dahil edildiği çalışmaya göre, 2019'da her 5,58 milyon uçuştan 1'inde ölümcül kaza yaşanmış oldu.

Ölen yolcu, mürettebat ve uçağın düştüğü bölgede hayatını kaybedenlerin sayılarının hesap edildiği çalışmaya, küçük özel uçaklar, askeri uçaklar, eğitim uçakları, kargo uçakları ve helikopterlerin karıştığı kazalar dahil edilmedi.

Havacılık Güvenlik Ağı'ndan yapılan açıklamada da 2019'un, "ticari havacılık için en güvenli yıllardan biri" olduğu ifade edildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı "Boeing 737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.